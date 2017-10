Mick Jagger bezoekt 'beautiful castle' in Ruurlo

Foto: ANP

RUURLO - De tekst in het gastenboek is het bewijs. Mick Jagger was uren voor hij zaterdagavond tienduizenden Stonesfans in vervoering bracht op museumbezoek. Hij bezocht de tentoonstelling over Carel Willink in Kasteel Ruurlo. 'Beautiful castle, picturesque setting', schreef de zanger in het gastenboek.

Is het echt waar? Personeel van het kasteel gaat tegenover Tubantia niet verder dan de bevestiging dat Jagger Kasteel Ruurlo bezocht. 'Wij treden als museum niet actief naar buiten als wij beroemde bezoekers ontvangen', meldt het museum. Foto: Gastenboek Kasteel Ruurlo. Jagger zelf houdt zijn wereldberoemde en kostbare kaken ook op elkaar. Zelfs op zijn Twitteraccount doet hij er het zwijgen toe. Wel toont hij een foto van zichzelf in Amsterdam, want daar was hij blijkbaar ook. 'Exploring Amsterdam the best way!', twittert hij.