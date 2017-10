Komende week in Uit met Esther: het Störrig Festival, de schaduw van Mata Hari en het station in Zutphen

Esther Stegeman

ARNHEM - Esther krijgt alvast een voorproefje van het nieuwe festival Störrig in Ede. Störrig staat voor stoer en vasthoudend, het is een ode aan het wild en de natuur. 15 oktober was het 100 jaar geleden dat Mata Hari gefusilleerd werd. Deze week een vooruitblik naar de voorstelling 'de schaduw van Mata Hari' en belichten we de architectuur van het station in Zutphen.

