Onderzoek naar dode Arnhem nog niet afgerond

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het onderzoek naar de doodsoorzaak van het lichaam dat aan de Graslaan in Arnhem werd gevonden, is nog niet afgerond. Volgens een woordvoerder van de politie wordt momenteel onderzoek op het lichaam verricht. De identiteit is ook nog niet bekend.

Het onderzoek aan de Graslaan. daar werd het lichaam gevonden in een sloot, werd maandag al vrij rap afgerond. De woordvoerder kan niet met zekerheid zeggen wanneer er meer duidelijkheid komt in de zaak. De verwachting is dat dit dinsdag zal zijn, maar dat is nog met enig voorbehoud. Zie ook: Lichaam gevonden in sloot in Arnhem Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl