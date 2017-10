Fietser (20) krijgt rake klappen na Oktoberfest

Archieffoto

HEERDE - Een 20-jarige jongen uit Heerde is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld door een nog onbekende man. Hij fietste naar huis na het Oktoberfest in Heerde.

Rond 01.15 uur werd de jongen op de Zwolseweg, ter hoogte van de Wilhelminalaan, in Heerde meerdere malen geschopt en geslagen door een passagier uit een kleine blauwe auto. In de auto zaten meerdere personen. De jongen liep verwondingen aan zijn hoofd, benen, heup en schouder op, zo meldt de politie. Na de mishandeling werd zijn fiets vernield. De politie vraagt getuigen van de mishandeling zich te melden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl