40 jaar tussen de apen; gorillaverzorger met pensioen

APELDOORN - Hij werkte 40 jaar tussen de gorilla's en nu moet hij afscheid nemen van zijn geliefde dieren. Gorillaverzorger Frans Keizer van de Apenheul in Apeldoorn gaat met pensioen.

Hij zag de eerste gorilla's opgroeien en samen een stabiele groep vormen. En hij zag gorillaleiders komen en gaan. Hij was bij de gorillababyboom in 2011 toen er maar liefst vijf gorilla's in een jaar werden geboren, een wereldrecord. Frans Keizer maakte het allemaal mee.

Speciale band

De meest speciale 'band' had Frans naar eigen zeggen met gorilla Lobo. Zij was een van de eerste gorilla's in Apenheul en overleed twee jaar geleden. Frans zag haar opgroeien van kleuter tot een zeer ervaren moeder die hoog in de rangorde stond.

