Baby Loïs krijgt een veiligheidskoffertje

De familie Westeneng deed deze maand als eerste aangifte van de geboorte van baby Loïs. Carola Westeneng: 'Als je net een baby hebt dan ben je druk met van alles. Drinken ze wel goed, slapen ze wel goed? Maar het is ook heel belangrijk dat de veiligheid in huis ook op orde is.'

tekst gaat door onder de video

'Doe de deur dicht!'

In het brandweerkoffertje zit een rookmelder, een voorlichtingsbrochure en een aardigheidje. Andere ouders die in deze maand een kind krijgen worden ook niet vergeten. Ze ontvangen een geboortetasje met datzelfde aardigheidje en ook voorlichtingsmaterialen. Zo worden de kersverse ouders geholpen om de brandveiligheid in hun woning te vergroten.

De uitreiking is in het kader van de Nationale Preventieweken. Motto dit jaar: Hé, doe de deur dicht! De slogan laat weten dat rook en vuur minder snel verspreiden als de binnendeuren van de woning worden gesloten. Hierdoor is er langer de tijd om te vluchten.