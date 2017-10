'Droom komt uit!', na 29 jaar maakt deze slager de allerlekkerste rookworst

WEHL - De lekkerste rookworst van Nederland wordt gemaakt in de Achterhoek. Slagerij Derksen in Wehl maakt de allerlekkerste worst, zo blijkt uit een verkiezing.

'Ik loop de hele dag al met een big smile rond', zegt slager Angelo. 'Ik ben 29 jaar bezig geweest met het maken van de allerlekkerste rookworst. En nu is het gelukt. Wat een feest!'

Angelo geeft uiteraard niet het exacte recept van zijn rookworst prijs. Toch wil hij er wel wat over zeggen. 'Je moet met zoveel zaken rekening houden. De juiste hoeveelheid vet, de samenstelling van de kruiden, hoe rook je de worst? Dat moet allemaal kloppen. En dat heeft het nu gedaan.'

Wehl op z'n kop

Hoewel het maandag in de Achterhoek ruim 24 graden is, vindt de worst bij slagerij Derksen gretig aftrek. 'Ze vliegen over de toonbank. Het is inderdaad iets te warm voor rookworst, maar mensen willen hem nu gewoon proeven. Heel Wehl staat op z'n kop.'