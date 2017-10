Hoe het in een verpleeghuis is? Het einde!

Geen handen aan het bed, de hele dag niks doen en dat alles in de wetenschap dat het verpleeghuis het laatste stadium voor de dood is. Patiënten die soms dagen niet onder de douche komen, bij wie urine en ontlasting langs de benen loopt; media belichten dit beeld maar al te graag.

'Maar het is een te eenzijdig beeld', zegt Lauke Bisschops (35). 'Je ziet in een verpleeghuis misschien wel heel veel grijs, maar dat is slechts de buitenkant. Vanbinnen zijn ze dat helemaal niet en dat willen Freya en ik met het boek graag laten zien.'

De titel is even misleidend als veelzeggend: Het verpleeghuis is het einde.

'We konden wel zes boeken vullen'

Toen ze ouderen vroegen of die wilden meewerken aan een boek over de zorg in een verpleeghuis moesten beide artsen én auteurs in eerste instantie een en ander uitleggen. 'Maar toen het proces op gang kwam, ging het hard. We hadden nog wel zes boeken kunnen vullen.'

Hugo Borst schreef het voorwoord. Met zijn eigen moeder als lijdend voorwerp bracht hij een discussie op gang over de zorg in de verpleegtehuizen. Die moest beter. Toen zelfs het verpleeghuis waar de moeder van toenmalig staatssecretaris van volksgezondheid Martin van Rijn woont in opspraak kwam, kwam de discussie pas echt op gang.

'Maar', zegt Bisschops, 'in verpleeghuizen gebeuren ook mooie dingen. Dat bracht ons op het idee dat in kaart te brengen.' Ook komt er een fototentoonstelling op 24 plekken.

'Ik wil mensen behandelen, geen ziektes'

De inwoonster van het Brabantse Grave werkt in Duiven en heeft haar opleiding tot verpleeghuisarts bijna afgerond. Dat ze dit zou worden was aanvankelijk onduidelijk. 'Tijdens mijn opleiding kon ik aan de slag als trauma-arts in het ziekenhuis in Boxmeer. Daar heb ik dingen meegemaakt waardoor ik besloot een andere richting te kiezen. Ik vroeg me af: wat vind ik belangrijk? Daar kwam uit dat ik mensen wilde behandelen, geen ziekten. En dat is ouderenzorg.'

Haar grootmoeder van 95 schittert op de cover van haar eigen boek (5000 exemplaren, eerste druk) en dat van Angenent. 'Mijn oma is dementerend. Ik kan haar steeds minder vragen, omdat ze zich steeds minder herinnert. Ik vond het heel waardevol om haar hierbij te betrekken, al kan ik in haar nabijheid vooral kleindochter zijn. Wie kan er zeggen dat ze een oma hebben die covermodel is?'