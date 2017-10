Zakje M&M's kost overvaller 2,5 jaar gevangenisstraf

ARNHEM - De rechtbank in Gelderland heeft een 28-jarige inwoner van Arnhem tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij pleegde op 18 november 2012 een overval op het Van der Valk-hotel in Duiven. Had de overvaller uit de automaat van het hotel geen zakje M&M's gehaald, dan had hij waarschijnlijk nu nog vrij rondgelopen.

De Arnhemmer liep enkele jaren later tegen de lamp, doordat zijn DNA op dat zakje was gevonden; dat erfelijke materiaal zat sinds vorig jaar in een speciale databank, nadat de man een ander strafbaar feit had gepleegd. Man dreigde vrouw overhoop te schieten Op de ochtend van de overval dwong de man met een bivakmuts de receptioniste van het hotel achter de receptie te gaan liggen. Ook dreigde de Arnhemmer de vrouw overhoop te schieten als ze hem geen geld zou geven uit de kassa. Voordat de overvaller zijn slag sloeg, had hij een zakje M&M's uit de automaat van het hotel gehaald. Later werd dat zakje teruggevonden in de parkeergarage van het hotel. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan. Schadevergoeding aan slachtoffer en hotel De dader pleegde de overval op een moment dat veel gasten in het hotel aanwezig waren. De man moet bijna 4.000 euro schadevergoeding betalen; het hotel heeft volgens de rechtbank recht op 370 euro, de receptioniste op 3.000 euro. De man heeft sinds de overval zijn leven gebeterd. Twee weken geleden had de officier van justitie 3 jaar celstraf geëist. Zie ook: Eis drie jaar cel voor overval op hotel Duiven, M&M's als bewijsmateriaal