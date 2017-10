Politie zoekt NEC-supporters na ongeregeldheden in Breda

BREDA - De politie laat in Bureau GLD foto's zien van twee NEC-supporters die betrokken waren bij de ongeregeldheden na de wedstrijd NAC - NEC op 25 mei.

Eerder werden vier personen onherkenbaar getoond, twee van hen zijn inmiddels herkend. De andere twee worden nog gezocht. NEC verloor van NAC in Breda tijdens de promotie-degradatiewedstrijden.

Daarna wisten supporters van NEC door de hekken te breken. De ME voorkwam dat het uit de hand liep door een busje voor de uitgang te parkeren. Een aantal supporters ging met de ME in gevecht; een agent raakte bij die ongeregeldheden gewond.

Bureau GLD schonk op 19 september ook aandacht aan de zaak.