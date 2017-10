Koperdieven aangehouden in Ermelo

ERMELO - Bij een politiecontrole op de Palmbosweg in Ermelo zijn twee koperdieven door de mand gevallen. Dat meldt de politie.

Agenten zagen het duo in de nacht van zaterdag op zondag rijden in een busje met een Duits kenteken. Omdat het voertuig eerder onder verdachte omstandigheden was gezien, besloten de agenten het te controleren.

In het busje werden inbrekerswerktuigen en een partij koper gevonden. De twee inzittenden zijn daarop aangehouden. Het gaat om Roemenen van 22 en 26.