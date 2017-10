Schietpartij in Kasteel ter Horst in Loenen

Foto: Niels Damstra / Maspiek Media Foto: politie

LOENEN - Een man heeft maandagochtend een schot gelost In Kasteel Ter Horst in Loenen. Gewaarschuwde agenten wisten hem te ontwapenen, waarna hij is aangehouden. Niemand raakte gewond.

De politie werd rond 10.45 uur gealarmeerd over het incident aan de Hoofdweg. Iemand had een vuurwapen bij zich en zou daarmee hebben gedreigd. Toen agenten ter plaatse waren, hoorden ze dat er kennelijk een schot werd gelost. Op tijd in veiligheid In het gebouw waren op dat moment meerdere personen aanwezig. Die konden op tijd in veiligheid worden gebracht. Agenten kregen vrij snel contact met de gewapende man en wisten hem daarna te ontwapenen en aan te houden. De politie heeft het pand afgezet voor onderzoek. De bezoekers zijn opgevangen. Woordvoerder Alexander Russelman van het kasteel wil niet reageren op de schietpartij. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl