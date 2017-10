VIDEO: Beschoten op de A15, maar de schade is al hersteld

De twee Arnhemmers meldden zich maandagochtend al bij een autoglasbedrijf. De vrees bestond aanvankelijk dat er een nieuwe voorruit in zou moeten. 'Het is perfect gerepareerd. Je kunt het praktisch niet meer zien', vertelt Frans Derksen opgelucht.

Trillende benen

'Nu ik alles weer naar boven haal, sta ik nog steeds te trillen op de benen. Maar dat ebt wel weer weg. Je rijdt met 110 over de A15 en dan denk je wat er gebeurd zou zijn als het een halve meter achter ons was gebeurd. Dan was die dwars door de zijruit gegaan.'

Theo Jansen haalt het moment ook nog even terug. 'Het was bijzonder vreemd. Het fluitende geluid en dan echt een klats. Dat is anders dan dat er een steentje door de ruit vliegt.'

