Veertig bekeuringen uitgeschreven tijdens bronstijd

RHEDEN - Tijdens de bronstijd zijn in de gemeente Rheden in drie weken tijd veertig bekeuringen uitgeschreven. Toch is de paartijd van de edelherten niet ernstig verstoord, zegt boswachter Jan Potkamp.

In september en oktober gaan de edelherten op zoek naar liefde. Strijdlustige herten vechten dan om de opgewonden hindes. De mannetjes burlen; een lokroep voor de vrouwtjes. Dit tafereel trekt altijd veel bezoekers. ‘We zijn zeer te spreken over het resultaat’, zegt boswachter Potkamp. ‘Mensen die zich netjes aan de toegangsregels hielden, hebben de bronst volop kunnen beleven, en vooral: de edelherten zijn niet ernstig verstoord.’ Natuurmonumenten zegt dat het steeds moeilijker wordt om goed toezicht te houden in de natuurgebieden. Daarom kreeg de organisatie tijdens de bronst extra hulp van onder meer boa’s van de gemeente Rheden, politie en collega-boswachters van andere natuurgebieden. Ook waren er vrijwillige publieksbegeleiders op de Elsberg, een populaire plek om de bronst te bekijken.