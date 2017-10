Beroving pakketbezorgster

De vrouw wil zaterdag 15 oktober bij een flat aan de drukke Edisonlaan een pakketje bezorgen. Ze parkeert rond 12.30 uur voor het portiek en belt aan. Dan ziet ze drie gemaskerde mannen staan, die haar naar binnen trekken. Een van hen dreigt met een mes.

De vrouw raakt niet gewond, maar de mannen pakken wel de sleutel van het busje af en halen daar pakketjes uit. Na de diefstal zijn de mannen zo beleefd om de autosleutel terug te brengen.

De vrouw mag van de mannen niet buiten het portiek kijken en weet dus niet welke richting ze wegvluchten. Na enige tijd gaat ze naar buiten en ziet dan haar busje om de hoek staan.

Volgens het slachtoffer zijn de daders drie jonge mannen van ongeveer 25 jaar oud. Twee van hen hadden een smal postuur, de derde was wat voller. Ze spraken allemaal Nederlands zonder accent. De politie heeft het busje meegenomen voor onderzoek.

Weet u meer? Tip de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.