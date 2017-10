'Patiënt' mishandelt ambulancepersoneel

Foto: politie

NIJMEGEN - Ambulancepersoneel is in de nacht van zondag op maandag bedreigd en mishandeld in Nijmegen. Dat meldt de politie.

De ambulance was uitgerukt voor een onwelwording in de wijk Wolfskuil. Tijdens een gesprek met de patiënt sloeg de stemming om en keerde de man zich tegen de verpleegkundigen door hen te schoppen. Ook kwam de patiënt met doodsbedreigingen. Nadat de politie was ingeroepen, werd de patiënt aangehouden. Die bleek overigens niets te mankeren. Het gaat om een 32-jarige Nijmegenaar. Hij zit voorlopig vast. Het ambulancepersoneel heeft aangifte gedaan.