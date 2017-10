Eekhoorn aangereden door auto van Dierenambulance, maar het loopt goed af

HEELSUM - Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo ook voor een eekhoorn die drie maanden geleden in Renkum werd aangereden. Geluk bij dit ongeluk: het beestje kwam terecht onder een auto van Dierenambulance Nederrijn. Die konden zich hierdoor direct over het beestje ontfermen. Zijn overlevingskansen leken niet hoog. Maar nu, drie maanden later, lijkt het positief af te lopen voor het diertje.

Het beestje kwam onder het busje terecht nadat hij hard achter een soortgenoot aanrende, de weg over. De bestuurder van de dierenambulance probeerde nog uit te wijken, maar een aanrijding was niet meer te voorkomen.

'Hard remmen en uitwijken, na natuurlijk eerst te hebben gekeken of dit veilig kon, bleek helaas niet voldoende om te voorkomen dat we het diertje onder de wagen kregen.' De eekhoorn overleefde de klap, maar lag hevig bloedend op het asfalt en was er niet best aan toe. Gelukkig wisten de medewerkers van de dierenambulance meteen wat het beste voor hem was; hij werd meteen naar de Eekhoornopvang in Lunteren gebracht.

Breuk

Een dierenarts ontfermde zich daar over het beestje. Hij stelde na röntgenfoto's vast dat het dier een nare fractuur in zijn schouder had. 'Voor een eekhoorn is dat funest, die moet goed kunnen klimmen', aldus de arts. Maar de eekhoorn gaf zich niet zomaar gewonnen en zijn goede verzorging werd beloond, het ging steeds beter met hem.

Op deze foto is de breuk goed te zien. Foto: Dierenambulance Nederrijn

Vrijgelaten

Gisteren nam de eekhoornopvang contact op met de dierenambulance. 'Kan je morgen mee de eekhoorn uitzetten? Zo ergens aan het begin van de middag?' Dat lieten de medewerkers zich geen twee keer zeggen. Zodra het hokje open ging, rende het dier meteen de vrije natuur in. Eind goed al goed.

Het verhaal zal de ambulancebroeders nog wel even bijblijven: 'Hoewel het schuldgevoel nog lang niet helemaal verdwenen is, zijn we erg blij met de prachtige uitkomst van dit verhaal.'