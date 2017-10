Besmettelijke vorm van tbc in Vaassen

VAASSEN - In de Molukse wijk Berkenoord II in Vaassen is open tbc uitgebroken. Open tbc is besmettelijk en daarom doet de GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek om besmettingen te voorkomen.

De GGD weet niet waar en wanneer de patiënten de besmetting hebben opgelopen. Mensen uit hun directe omgeving krijgen een oproep voor een huidtest. Is die positief, dat wil zeggen geeft hun huid een reactie, dan moet uit een longfoto duidelijk worden of ook deze mensen tuberculose hebben opgelopen.

Lang medicijnen slikken

Tuberculose is een infectieziekte die meestal goed is te behandelen met medicijnen. Die moeten minstens een half jaar worden geslikt.

Tbc zit doorgaans in de longen. Wie ziek is klaagt over hoesten (soms van bloed), koorts, moeheid, nachtzweten en vermagering. Besmetting gebeurt alleen door een andere patiënt die in de richting van de ander hoest.

Het lastige is dat patiënten na te zijn besmet niet meteen ziek worden. Dat kan maanden tot zelfs twee jaar duren.

Hoe stel je tbc vast?

Via een mantouxtest kan een infectie met de bacterie die tbc veroorzaakt worden opgespoord. Zo'n test is een klein prikje in de onderarm met een testvloeistof. Na 3 tot 5 dagen kan de test worden afgelezen. Heeft de patiënt een zwelling en wordt de huid op die plek rood, dan is waarschijnlijk sprake van een besmetting.

De laatste keer dat in Gelderland open tbc werd vastgesteld, was in 2015. Toen bleek een medewerker van postbedrijf Sandd in Apeldoorn besmet te zijn. Enkele honderden medewerkers moesten toen worden onderzocht op besmetting. In december 2015 bleek een vluchteling in de noodopvang Heumensoord bij Nijmegen een niet-bemettelijke vorm van tbc te hebben.

