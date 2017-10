Lonneke Slöetjes wint Turkse Supercup

VARSSEVELD - Volleybalster Lonneke Slöetjes uit Varsseveld heeft afgelopen weekend met haar team Vakifbank de Turkse Supercup gewonnen. In de finale werd Fenerbahçe met 3-0 verslagen.

'Tijdens de wedstrijd controleerden we het spel goed. Een genoegen om weer aan het seizoen te beginnen met mijn teamgenoten', reageerde de Achterhoekse na afloop.

Tijdens de eerste officiële wedstrijd van het seizoen won de ploeg van Slöetjes de eerste twee sets met 25-14 en 25-18. De derde set werd spannender en Fenerbahçe kwam terug tot twee punten. Uiteindelijk had Slöetjes zelf het laatste woord in de derde set en zorgde ze ervoor dat haar club de trofee binnensleepte.



Voor Vakifbank SK is het de zesde keer dat de Turkse Supercup wordt gewonnen. Ondanks de 3-0 overwinning van zondag verwacht de Varsseveldse wel een moeilijk seizoen in de Turkse competitie. 'Alle teams zijn sterk en daardoor zullen we elke wedstrijd moeten vechten.'