Diefstal peperdure parfums

Op donderdagmiddag 7 september komen twee vrouwen met grote tassen de ICI Paris aan de Hoogstraat in Wageningen binnen. Ze kijken eerst een beetje rond achterin de winkel.

Ze blijven niet lang achterin staan en lopen naar een paar schappen halverwege de zaak. Daar steekt de vrouw een aantal dure parfums in haar tas. Dat gaat met twee luchtjes tegelijk. Het personeel heeft niks in de gaten.

Bij het weglopen doen de vrouwen nog even sociaal tegen een medewerkster maar dan zijn ze ervandoor, zonder te betalen.

De parfumdief heeft lang blond haar en draagt een opvallende zwarte trui met witte letters, een grijze broek en zwarte schoenen. Haar leeftijd wordt geschat tussen de 35 en 50 jaar. De andere vrouw is niet herkenbaar omdat niet duidelijk is of zij op de hoogte is van de diefstal.

Tips

Politie 0800-6070 Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.