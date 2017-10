Het wordt vandaag 25 graden! Dagrecord aan diggelen

ARNHEM - Het wordt een heerlijke dag in Gelderland. MeteoGroup verwacht dat het vandaag overal 24-25 graden wordt en dat betekent dat het dagrecord voor 16 oktober met gemak wordt gebroken.

Sinds de temperaturen gemeten worden, was het op 16 oktober nog nooit zo warm in onze provincie. Het oude record staat volgens weerman Tom van der Spek van MeteoGroup op 20,2 graden. Die temperatuur werd in 1990 gemeten bij het officiële KNMI-weerstation in Hupsel.

Warme dag door orkaan Ophelia

We hebben de warmte te danken aan orkaan Ophelia die vandaag Ierland en Groot-Brittannië bereikt. Door de orkaan stuwt warme en droge lucht uit Spanje onze kant op.

Komende dagen mooi herfstweer

De komende dagen kunnen we nog van het mooie herfstweer genieten. Het wordt waarschijnlijk rond de 20 graden. Geen temperaturen als vandaag en afgelopen weekend, maar het is nog altijd vijf graden warmer dan de normale middagtemperatuur voor deze tijd van het jaar.

Vanaf eind deze week neemt de kans op neerslag toe.