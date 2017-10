Lichaam gevonden in sloot in Arnhem

Foto: GinoPress

ARNHEM - In een sloot aan de Graslaan in Arnhem is vanochtend een dode gevonden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

Politie en brandweer hebben de vindplek ruim afgezet met lint. Ook zijn er schermen geplaatst. Het lichaam ligt op een steenworp afstand van de John Frostbrug. De identiteit en de doodsoorzaak zijn nog niet bekend. Foto: Omroep Gelderland