Jongens lopen over politieauto

Foto: politie Berg en Dal

GROESBEEK - De politie Berg en Dal is op zoek naar de twee jongens die in de nacht van zondag op maandag over een dienstauto liepen. 'Mogelijk hebben ze selfies gemaakt en ziet u deze via social media voorbijkomen', schrijft de politie op Facebook.

Agenten die tijdens hun nachtdienst nog wat administratie aan het wegwerken waren, hoorden rond 0.30 uur vreemde geluiden. Toen een van hen buiten ging kijken, liepen twee jongens hard weg. Ze bleken over een politiewagen te hebben gelopen, want daar stonden verschillende hand- en voetafdrukken op. Naast het uitdrukkelijke verzoek om vooral van haar 'uitrusting' af te blijven, vraagt de politie de twee jongens zich te melden. 'Wij willen graag met hen in gesprek.'