Zwakke generale Zulte Waregem voor confrontatie met Vitesse

ANTWERPEN - Zulte Waregem kende een zwakke generale repetitie voor de Europa League-confrontatie met Vitesse donderdag.

De Belgische bekerwinnaar ging uit met 3-0 onderuit tegen promovendus Royal Antwerp. Daardoor zakt Zulte Waregem naar de zevende plaats in de Belgische competitie.

Oulare opende de score en een eigen doelpunt van Marvin Baudry betekende 2-0. Daarna kreeg Michael Heylen zijn tweede gele kaart en dus rood. Met tien man was Zulte Waregem helemaal kansloos en via een strafschop van voormalig Graafschapper Geoffry Hairemans bepaalde de eindstand op 3-0. Oud-Vitessenaar Onur Kaya stond in de basis, maar werd tien minuten voor tijd gewisseld.