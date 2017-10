’Vader slachtoffer Michael P. vroeg vergeefs om hulp’

HULSHORST - De vader van een van de twee meisjes die in 2010 in Nijkerk zijn verkracht door Michael P., de verdachte in de zaak Anne Faber, heeft de politiek meerdere keren om hulp gevraagd. Maar volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries kreeg hij nooit antwoord op de brieven die hij aan de toenmalige staatssecretaris Fred Teeven schreef.

De Vries stelt op Twitter dat Justitie wist dat P. een gevaar was voor de samenleving. 'Vader verkracht meisje Nijkerk schreef dikwijls politieke top... maar kreeg nooit een antwoord! Krokodillentranen van politiek', aldus de misdaadverslaggever op zijn account. Hij plaatst daarbij een afbeelding van een brief die de wanhopige vader in 2012 aan Teeven schreef.

Als voddenbalen behandeld

De man deed de noodkreet in het jaar dat P. in hoger beroep werd veroordeeld tot 11 jaar cel. 'De reden dat ik juist U hierover aanschrijf heeft betrekking op de wijze hoe de slachtoffers als voddenbalen behandeld worden in deze, en geen enkele vorm van bescherming van de arm der wet of vrouwe justitia mogen genieten', is te lezen in de brief.

De vader van het verkrachtte meisje snapt niet waarom het kabinet niet begrijpt dat mensen steeds vaker het recht in eigen handen nemen. 'Ik heb mijn dochter niet de bescherming kunnen bieden tegen de maniakken in deze samenleving. Wat mag en kan ik doen in deze.'

Levensbedreigend en mensonterend

De vader vertelt verder in de brief hoe de meisjes in 2010 bruut werden verkracht onder bedreiging van een vuurwapen. 'Ik mag toch zeggen dat dit zeer levensbedreigend en mensonterend is geweest voor twee meisjes in de leeftijd van 16 en 17 jaar. En dit ook de nodige psychische problemen en stoornissen met zich meebrengt.'

De 27-jarige Michael P. moet komende donderdag opnieuw voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Dan wordt beslist of hij langer vast moet blijven zitten in de zaak Anne Faber. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de vermissing en dood van de 25-jarige vrouw.

Anne was bijna twee weken spoorloos was. Op aanwijzing van P. werd haar lichaam gevonden in een natuurgebied in Zeewolde. De verdachte zat in de psychiatrische Altrecht Aventurijn-kliniek in het Utrechtse Den Dolder. Op de dag van de verdwijning van Anne zou hij met verlof zijn geweest.

Een petitie om een onderzoek naar het 'falend rechtssysteem in de zaak van Michael P.' te eisen, is inmiddels al meer dan 386.000 keer getekend.

