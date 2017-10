'Wij zijn beschoten op de A15'

DODEWAARD - Twee mannen uit Arnhem vermoeden dat zij zaterdag in hun auto op de A15 bij Dodewaard zijn beschoten. Ze zijn flink geschrokken.

'We waren op de markt in Wamel geweest en onderweg naar huis, naar Arnhem, vertelt Theo Jansen. 'Ter hoogte van Dodewaard ziet mijn partner opeens iets van rechts komen en dan een gigantische knal en een ster in de voorruit.'

Op dat moment reden er voor en achter hen geen andere auto's. Ook een viaduct was op dat moment niet in de buurt, vertellen de mannen.

Aangifte gedaan

Het stel heeft aangifte gedaan bij de politie. 'Agenten vroegen ons of wij op dat moment mensen hebben zien lopen, maar we reden 110 ofzo, en voordat je het in de gaten hebt, ben je een paar honderd meter verder', vertelt Jansen.

Zijn partner Frans Derksen heeft het idee dat het een kogel uit een luchtbuks moet zijn geweest. 'Ik zag iets wegvliegen, net als een kogel die was platgeslagen op de voorruit. Je kunt in ieder geval wel duidelijk zien dat het geen steen was.'

Wat als de kogel door de zijruit was gegaan?

De Arnhemmers zijn flink geschrokken. 'Nu is het op onze voorruit gekomen, die is gelaagd. Wat was er gebeurd, als een kogel op de zijruit was gekomen? Dan was die er misschien wel dwars doorheen gegaan.'