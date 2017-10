Vechtpartij in discotheek Beesd, politie op zoek naar getuigen

BEESD - In een discotheek in Beesd is in de nacht van zaterdag op zondag gevochten. Twee mannen uit Everdingen raakten gewond.

De gemoederen raakten rond 3.30 uur verhit in de discotheek aan de Homburg. De uitgaansgelegenheid ging toen net dicht. De daders zijn naar het centrum van Beesd gelopen. Een verdachte is al aangehouden, maar de politie hoopt door getuigen op het spoor van de andere daders te komen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl