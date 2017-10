Remko Pasveer: 'Vitesse mag in zijn handjes knijpen met punt'

ALMELO - Vitesse speelde niet best tegen Heracles, maar pakte toch een punt. Remko Pasveer keepte uitstekend en baalde. 'We laten na de tweede plaats te pakken.'

Aan de vooravond van de cruciale derde wedstrijd in de Europa League, komende donderdag tegen Zulte Waregem, had Vitesse extra vertrouwen kunnen tanken door een overwinning op Heracles. Die zege zou ook nog eens leiden tot de tweede plaats. Maar dat lukte niet. 'We mogen in onze handjes knijpen met een punt', stelde doelman Pasveer na de 1-1 tegen zijn oude werkgever.

Hij kon moeilijk leven met het resultaat. 'Ja, als je de wedstrijd hebt gezien maar nee als je weet waar wij staan. Dan absoluut niet zelfs. Hier moet je winnen en dat laten we na. Daar baal ik van want we hadden een mooie uitkijk op de tweede plek. Dan moet je die kans pakken.'

Aan Pasveer lag het niet. Ook niet bij de 1-0 van Peterson waar de bal vanaf de rechterflank voor de goal kwam. Peterson won het duel van Dabo. 'We stonden achterin niet goed. Die bal moeten wij gewoon wegwerken. Het was wel een lastige bal die voor het doel viel.'

'We misten de nauwkeurigheid, zijn niet aan ons spel toegekomen. Als we de bal in bezit hadden, verloren we hem ook snel weer. Ik weet ook niet waar dat aan ligt', aldus Pasveer.