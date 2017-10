250 panden in buitengebied Ruurlo staan in de schijnwerpers

RUURLO - 250 panden in de buurtschappen De Bruil en 't Broek bij Ruurlo staan in de schijnwerpers. Onder de naam Broek en Bruil Verlicht versieren de bewoners van deze buurtschappen hun huizen en boerderijen met lampen en kaarslicht. Talloze auto's volgen de 45 kilometer lange tocht langs de verlichte gebouwen.

Honderden bouwlampen en lichtspots zijn geplaatst en de elektriciteitskabels uitgerold. Ook staan er honderden weckflessen met brandende waxinelichtjes.

Zondagavond is de laatste avond van de derde editie van dit sfeervolle schouwspel. Eens in de vier jaar zijn de bewoners van de buurtschappen drie, vier weken bezig om te bouwen aan het evenement. Ruim 250 panden in beide Ruurlose buurtschappen staan drie avonden in de volle schijnwerpers. Het gaat veelal om (eeuwenoude) boerderijen, maar ook gewoon burgerhuizen en zelfs de Bruilse boekenboom wordt verlicht.

Herfstkleuren in combinatie met licht

Ook de toneelverenigingen uit beide buurtschappen zijn onderdeel van Broek en Bruil Verlicht. Thema dit jaar: Herrie op de prairie. Het herfstseizoen is bij uitstek volgens de organisatoren het jaargetijde om een dergelijk evenement te organiseren. 'De warme herfstkleuren in combinatie met de aangelichte panden bieden dan een feeëriek aanblik', zo laat Jan Vruggink van de Commissie Broek en Bruil Verlicht weten.

Tot 21.00 uur kan er deze zondag nog gestart worden vanaf twee locaties: bij café Mentink aan de Groenloseweg of aan de Haarweg ter hoogte van de Zelhemseweg.