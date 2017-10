Einde gevreesd van knuffelboerderij: 'het stijgt ze naar de bol'

Het zuivelbedrijf wil namelijk geen melk meer afnemen van boerderijen waarin koeien aangelijnd zijn in zogenoemde grupstallen. Dat is een ouder type stal, dat niet zoveel meer voorkomt, maar in Uddel dus nog wel. Stopt Campina met afnemen, dan is dat volgens eigenaren Jannie en Richard van Essen het einde van hun knuffelboerderij.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat door onder de video)

'Ik denk dat het ze een beetje naar de bol stijgt', zegt Richard. 'Dat ze zeggen: we willen alleen nog maar die grote loopstallen met minimaal 500 koeien, waar dan een vrachtwagen naartoe moet. Dat is dan de goedkoopste oplossing. Als wij geen inkomsten meer hebben van onze melk, dan kunnen we ermee ophouden.'

Maandag is in Deventer een bijeenkomst waarin Campina uitleg geeft over de situatie.