'Je zult altijd een apart plekje bij ons innemen': school neemt afscheid van Anne

Een vrouw tekent in Utrecht het condoleanceregister voor Anne. Foto: ANP/GinoPress

ELST - Basisschool De Esdoorn in Elst heeft zondag op de Facebookpagina afscheid genomen van Anne Faber. De oud-leerlinge werd donderdag dood gevonden in Zeewolde. Ze was om het leven gebracht. Bijna twee weken was ze spoorloos.

'Lieve Anne, op brute wijze is er een eind gemaakt aan jouw mooie, nog prille leven', begint het bericht. 'Ontsteld hebben wij, net als velen, de gebeurtenissen van de afgelopen weken gevolgd. En daarbij zagen wij steeds weer die lieve Anne voor ons, die wij als schoolkind, als Esdoorntje, hebben zien opgroeien. En nu, nu ben je er niet meer... Maar je zult altijd een apart plekje bij ons innemen. Of je er nu bent, of niet. Rust zacht, lieve Anne.' Tot slot wenst de school haar ouders, broer, familieleden en vrienden 'heel veel sterkte met dit onbeschrijflijke verlies'. Onder het bericht staat een klassenfoto.