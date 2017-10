Jordy Tutuarima wil promoveren met De Graafschap

DOETINCHEM - Jordy Tutuarima was de beste man bij De Graafschap tegen Go Ahead. Hij baalde van het 1-1 gelijkspel.

"Heel erg zonde dit. We waren de bovenliggende partij. Deze hadden we over de streep moeten trekken."

Tutuarima was goed op dreef en gaf de voorzet bij de gelijkmaker van Sjoerd Ars. "Hij kopte hem goed in. Ik kon goed mijn ding doen als middenvelder en als linksback. Ik speel waar ik moet spelen, dat maakt mij niks uit. Ik had zelf ook nog een grote kans, die de keeper goed pakte. Mooi hoe de supporters erachter staan en ons de kracht geven om zo'n goede pot neer te zetten, dan zie je dat het energie geeft. Als je volle bak gaat, kun je de tegenstander zo onder druk zetten."

De linkspoot is bijzonder ambitieus. "Ik denk dat wij voor de bovenste plekken moeten meedraaien en een periode moeten pakken. We moeten promoveren. Hoe het gebeurt, maakt niet uit. Als het maar gebeurt."