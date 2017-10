Het is 22 graden, maar Dennis begint aan de kerstversiering

Dennis is de bewoner van het kersthuis in Hengelo. Elk jaar verandert zijn rijtjeswoning in een flikkerende kerstwoning.

De gevel van zijn woning zit vol met schroeven en pluggen om alle versiering aan vast te binden. Daarnaast gaan de stroomkabels door een ongebruikte schoorsteen. Hij is zeker vier weken elke dag aan het werk om de versiering op te hangen.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Dennis versiert het huis zelf en begint altijd op het dak. Dat dak moet wel droog zijn en daarom is een nazomerdag ideaal om mee te beginnen.

Vroeger versierde Dennis zijn ouderlijk huis samen met zijn vader en broer. Een paar jaar geleden overleden die binnen een paar maanden van elkaar. Sindsdien doet hij het alleen, maar ter ere van hen begint hij altijd met twee sterren die hij aan de schoorsteen vastbindt.

6 december gaat de verlichting voor het eerst aan.