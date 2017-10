Teruglezen: Genieten van de Stones, balen van het geluid (met video)

Nadat Leon Bridges het voorprogramma had verzorgd, kwamen de Stones rond 20.45 uur het podium op. Veel bekende nummers kwamen voorbij. Genieten voor de fans dus. Maar er werd ook geklaagd: het geluid in GelreDome was slecht. Sommigen hielden het na een paar songs al voor gezien.

Lees het liveblog terug:

22.55 De twee toegiften: Gimme Shelter en (I Can't Get No) Satisfaction.

Dit was de setlist:

22.45 En dat was Jumpin' Jack Flash. Het publiek wil een toegift (en die zal er komen).

(Foto: Frank van Dijk)

22.40 Intussen hebben we enkele mailtjes van teleurgestelde fans ontvangen. Ze zijn na enkele nummers naar huis gegaan: het geluid was volgens hen miserabel.

'Geen klachten over de kwaliteiten van de heren Stones, deze zijn onbetwist', zegt Marijke de Jong. 'Maar wat een slechte geluidskwaliteit deze keer in het Gelderse stadion! Verbazingwekkend ook, omdat wij daar eerder wel genoten hebben van o.a. Sting en Roger Waters.'

22.35 Een stukje van Start Me Up.

22.25 Een stukje van Midnight Rambler van zojuist.

22.15 En Dinand Woesthoff (Kane) is zijn sjaal kwijt.

22.10 Meeklappen bij Midnight Rambler. Jagger op mondharmonica.

(Foto: Frank van Dijk)

22.08 De handen (en de biertjes) de lucht in bij het einde van Miss You.

(Foto: Frank van Dijk)

22.05 Intussen verschijnt er een filmpje op het Twitteraccount van Keith Richards. Zondagmorgen: Keith verlaat het hotel in Amsterdam.

22.00 Het is grotendeels dezelfde setlist als drie dagen geleden in Stockholm. Het is nu weer de beurt aan Jagger: Miss You.

21.55 Een fraaie ANP-foto van Mick Jagger:

(Foto: ANP)

Keith Richards zingt na Happy ook Slippin' Away.

21.50 De sokken van Ron Wood.

(Foto: Frank van Dijk)

21.45 Mick Jagger gaat verder op de Nederlandse toer: 'Ik heb veel Arnhemse meisjes geproefd.'

21.40 Een klein stukje van de show:

21.35 Na You Can't Always Get What You Want is het tijd voor Paint it Black.

(Foto: Eric van den Berg)

21.30 Intussen wordt er buiten druk schoongemaakt.

(Foto: Frank van Dijk)

21.20 Keith Richards.

(Foto: Frank van Dijk)

21.10 Mick Jagger: 'Dus jullie hebben de beker gewonnen?' #vitesse

(Foto: Frank van Dijk)

21.05 Nog soepel in de heupen, Mick Jagger (74).

(Foto: Frank van Dijk)

21.00 It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It) is het tweede nummer.

20.55 Deze fan, speciaal overgekomen uit New Jersey, is tot tranen toe geroerd.

20.47 En daar zijn ze.

Mick Jagger (74). Keith Richards (73). Charlie Watts (76). Ron Wood (70).

Met inderdaad Sympathy for the Devil.

20.40 Is dit het openingsnummer?

20.35 Bert Kranenbarg (Radio 5, ex-Radio Gelderland) is er klaar voor.

20.30 ...

20.20 Het optreden van Leon Bridges zit erop.

(Foto: Frank van Dijk)

Nog een klein halfuur en dan komen de Stones.

20.15 Ook van de partij vanavond: Kees Krechting uit Wageningen, 70 jaar jong. Het wordt de 69ste keer dat hij de Stones ziet. Maar hij krijgt nog steeds kippenvel, zei hij eerder deze week op Radio Gelderland. Lees hier zijn verhaal.

20.00 Leon Bridges in een fraai wit pak.

(Foto: Frank van Dijk, die het geluid ook niet goed vindt)

19.50 Het geluid is volgens diverse bezoekers niet in orde.

19.40 Niet de eerste de beste trouwens, die Leon Bridges. Hij trad in het Witte Huis op voor de Obama's. Hier is Lonely Avenue:

19.37 Leon Bridges is begonnen.

19.30 Leon Bridges heeft overigens ook een goede Michael Jackson-imitatie in huis...

19.25 En daar zit-ie, de ernstig zieke Leendert (lees hier zijn verhaal)

19.20 Nog een minuutje of 10 en dan begint support-act Leon Bridges. De 28-jarige soulzanger poseert hier met Mick Jagger (74):

19.10 Mooie foto uit GelreDome. Het fameuze Stones-logo met de uitgestoken tong:

19.00 Jumpin' Jack Flash is vanavond waarschijnlijk het laatste nummer voor de toegift. Mochten de heren even niet meer weten hoe het ook alweer ging, dan hebben ze altijd nog een back-up.

Van links naar rechts Stefan, Edward en Robbert:

18.50 Hij moet nog een uurtje of twee geduld hebben, maar deze fan is er klaar voor:

18.40 Wie er wel bij is vanavond: de ernstig zieke Leendert van Dis (54). De Bennekommer had nog maar één wens: zondag naar The Rolling Stones in GelreDome. Helaas waren er geen rolstoelplaatsen meer beschikbaar en de ALS-patiënt dreigde met lege handen achter te blijven. Dankzij een oproep in het programma Gelderland Helpt lukte het toch.

Leendert kan zijn geluk niet op:

18.25 Even terug in de tijd. Terug naar 19 mei 1990. De Stones in De Kuip in Rotterdam.

Radiocollega Maarten Daam was erbij. Een georganiseerde reis via de plaatselijke kapper, meent hij zich te herinneren. Voor 60 gulden. Daarmee kom je er tegenwoordig niet meer in. Maarten (net 17) had nog een week een stijve rug van het op zijn tenen staan.

Openingsnummer die avond? Start Me Up:

18.10 Eh, er zijn trouwens nog kaarten. Maar daarvoor moet je dan wel diep in de buidel tasten...

(via Eva Bakker)

18.05 Het is druk bij de McDrive bij GelreDome:

(Foto: Frank van Dijk)

18.00 Nog anderhalf uur en dan begint het voorprogramma: de 28-jarige soul- en gospelzanger Leon Bridges. Zijn bekendste nummer is Coming Home: