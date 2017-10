Mensen met beperking lopen polonaise: Bolderpop groot succes

Foto: Facebook Bolderpop Foto: Facebook Bolderpop

DRUTEN - In Druten was het zondag feest voor mensen met een beperking. Voor het veertiende jaar was het Bolderpop, een speciale concertmiddag.

'Dit is misschien wel het mooiste jaarlijkse evenement in Maas en Waal', twittert burgemeester Lucien van Riswijk. Hij plaatste een filmpje waarin zangeres Maan haar liedje Jij bent de liefste ten gehore brengt. Voorop in polonaise Voor het evenement kwamen tal van artiesten opdraven. Het Feestteam, Ronnie Ruysdael en Jochem van Gelder stonden op het podium. Ook de Tielse zangeres Marlane trad op. 'De sporthal stond helemaal vol. Marlane heeft in de polonaise voorop gelopen, met de halve zaal er achteraan', vertelt haar manager. Foto: Marlane Dirksen Het jaarlijkse festival ontstond in 2004 en is er speciaal voor mensen met een (verstandelijke) beperking. 'Heel veel mensen kijken hier al maanden van tevoren naar uit', aldus de organisatie.