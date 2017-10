Henk Fraser: te weinig gezien bij Vitesse, maar we tonen wel veerkracht

ALMELO - Henk Fraser kon redelijk leven met het gelijkspel van Vitesse bij Heracles. 'Het was te weinig vandaag, maar de uitslag geeft de verhoudingen wel goed weer.'

Heracles was duidelijk beter in de eerste helft, Vitesse toonde enigszins herstel na rust. Na de late 1-0 van Peterson antwoordde Linssen even later met de gelijkmaker. Daarmee mocht Vitesse niet mopperen gezien de kansen verhoudingen voor rust. Heracles liet na de Arnhemmers al vroeg op achterstand te zetten.

Slordig

'Het was niet goed', stelde Fraser. 'We begonnen nog wel redelijk dacht ik, maar zakten daarna terug. Het was slordig in balbezit en de onderlinge afstanden klopten ook niet. Wij kwamen niet aan het voetballen, maar dat heeft ook met de kwaliteiten van Heracles te maken. Alleen, wij hebben ze behoorlijk geholpen.'

Veerkracht

Vitesse kwam redelijk uit de kleedkamer na de pauze. 'Er was een fase van ongeveer een kwartier waarin we het tempo verhoogden. Toen waren we de beter voetballende ploeg. Alleen het was te weinig vandaag. De uitslag vind ik wel terecht, want we tonen veerkracht. Dat heeft deze groep wel. Maar ik ben toch vooral teleurgesteld dat we de eerste helft niet meer hebben kunnen brengen.'

Uit balans

Fraser uitte ook nog kritiek op arbiter Lindhout. 'Beide trainers irriteerden zich aan de scheidsrechter. Dat had ik wel vandaag hoewel het te ver gaat dat ons slechte spel aan hem lag. Maar bij die goal wordt een overtreding gemaakt op Mason Mount. Hij wordt onderuit getrokken en raakt uit balans. Daarna komt die voorzet en moet ik terugzien of Dabo of Pasveer daar meer hadden kunnen betekenen.'

Van Almelo naar Antwerpen

Een uurtje na afloop zat Fraser al weer in de auto op weg naar het Belgische Antwerpen. 'Ik moet nu direct weg', meldde de coach van Vitesse in de perskamer van Heracles. De knop zal om moeten.' In Antwerpen speelt zondagavond de tegenstander van Vitesse in de Europa League Zulte Waregem. Beide ploegen treffen elkaar donderdag in het Regenboogstadion in Waregem.