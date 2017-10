Henk de Jong wil op deze manier door met De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap speelde een uitstekende eerste helft tegen Go Ahead Eagles en daar was trainer Henk de Jong zeer content over.

"We hebben genoten, zeker van de eerste helft. Die kansen moeten binnen, dat weten we. Maar hier gaan we mooi mee door. We hadden wel veel blessures en we hebben maar een smalle selectie. Toch gaan we zeker heel veel winnen, al zullen we ook best wel eens een deukje oplopen."

De Jong genoot ook van de sfeer, zelfs toen er vuurwerk op het veld werd gegooid en het spel even stil lag. "Ik maak me daar niet zo druk om. Er moet ook een beetje strijd in zitten. Dit zijn echte volksclubs, daar hoort strijd en passie bij. Ah man, dit is waar we het voor doen."

foto: Will Kuijpers