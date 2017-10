Inbreker gepakt na volgen bloedspoor

ZEVENAAR - De politie heeft een 29-jarige Arnhemmer aangehouden voor een inbraak bij het Rijnstate ziekenhuis in Zevenaar. Agenten kwamen de verdachte op een wel heel opmerkelijke manier op het spoor.

Een bewoner aan de Bergvrede in Zevenaar tipte de politie omdat er een bloedspoor was aangetroffen in de portiek. Agenten kwamen ter plaatse en volgden het spoor wat leidde naar een man, hij zat in een aanhangwagen en was dronken.

Ruit ingeslagen

De man vertelde dat hij zijn hand ergens aan open had gehaald. De agenten brachten hem naar de huisartsenpost en besloten zelf terug te gaan naar het politiebureau in Zevenaar. Onderweg hoorden ze over de mobilofoon dat er was ingebroken in het ziekenhuis in Zevenaar en dat het plaats delict onder het bloed zat omdat er een ruit was ingeslagen.

In ziekenhuisbed geslapen

De man had in een onsamenhangend gesprek tegen de agenten gezegd dat hij in een ziekenhuisbed had geslapen en daar zocht naar eten. De dienders keerden terug en hielden de man aan voor de inbraak, alle sporen leidden immers naar hem.

Hij zit vast voor verhoor en onderzoek.