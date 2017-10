Gemaskerde mannen beroven met geweld pakketbezorgster

APELDOORN - Een medewerkster van een pakketdienst is zaterdag het slachtoffer geworden van een brutale beroving van de nog door haar af te leveren goederen. Het incident vond rond 12.30 uur in de Edisonlaan in Apeldoorn plaats. Er raakte niemand gewond.

De medewerkster belde op een adres in de Edisonlaan aan en werd direct het portiek van de flat ingetrokken. Drie gemaskerde mannen hielden haar vast en één van hen dreigde met een mes. De autosleutel werd afgepakt en uit haar auto werden een aantal goederen weggenomen. De sleutel werd weer aan haar teruggegeven en vervolgens ging het drietal er vandoor. De politie startte kort na de beroving met het onderzoek en zette de portiek af. Ook de bestelbus werd voor nader onderzoek meegenomen.