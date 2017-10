'Stankwoning' overleden man vandaag opgeruimd: 'Duizend zakken nodig'

Omdat het om een koopwoning gaat, voelde niemand zich verantwoordelijk om de enorme rotzooi op te ruimen. Ook nabestaanden wilden niets betekenen. De schoonmaakkosten bedragen zo'n tienduizend euro. Burgemeester Petra van Wingerden heeft nu op 'humanitaire gronden' besloten om een schoonmaakbedrijf in te schakelen.

Schoonmaakbedrijf geschrokken

Dat schoonmaakbedrijf heeft de klus aangenomen, maar zegt geschrokken te zijn van de situatie in de woning. 'Het was echt even schrikken, dat iemand in zo'n hoedanigheid leeft', vertelt John Semerel. Hij zegt ruim duizend zakken bij zich te hebben om alle troep uit de woning te halen. 'Ik denk dat ze allemaal vol komen.'

(Tekst loopt door onder video)



Bewoners opgelucht

Bewoners zijn blij dat er nu een einde komt aan de enorme stank. 'De stank is niet te beschrijven. Je ruikt van alles. Rottend vlees, het is echt verschrikkelijk. Hij heeft ook nog eens dood in huis gelegen dus dat kan niet gezond zijn voor de omwonenden', vertelde buurtbewoner Martijn eerder.

Lees ook: