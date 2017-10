Vitesse komt niet verder dan mager gelijkspel in Almelo (1-1)

ALMELO - Vitesse heeft verzuimd de tweede plaats te pakken bij Heracles Almelo. Het werd in Overijssel 1-1 na een late gelijkmaker van Bryan Linssen.

Eindstand 1-1

liveblog gesloten

Vitesse zet nog wel aan in de slotfase maar komt net als Heracles niet tot een winnende goal.

GOAL!! Bryan Linssen maakt dan toch gelijk na goed werk van Rashica, waarbij Bruns de bal slim laat lopen. Notabene de oud-speler van Heracles die voor de 1-1 zorgt.

80e Castaignos voor Serero. Alles of niets voor Vitesse in de slotfase.

GOAL!! 73e: Uitstekende voorzet van Kuwas van rechts. Peterson wint het duel van Dabo en knikt de 1-0 tegen de touwen. Vitesse dus 1-0 achter.

Vincent Vermeij, oud-Graafschapper, komt in het veld om er nog iets van te maken bij Heracles. Het valt allemaal wawt tegen in de

62e: Bruns, die bijna zes jaar voor Heracles speelde, even naar de kant na een charge van Pelupessy. De middenvelder kan door.

60e: Wissel! Mason Mount komt voor Navarone Foor. Mount manifesteert zich steeds meer bij Vitesse, viel sterk in met een goal tegen FC Utrecht en krijgt nu een half uur van Fraser om iets aan de 0-0 te doen.

55e: Matavz speelt Pröpper uit, maar stuit op Castro. Vitesse na rust iets sterker.

Tweede helft gaat beginnen. Vitesse speelde een zwakke eerste. Het zal dus beter moeten.

Cor Guijt en Jan Snellenburg zijn er nog altijd bij. Ook in de bestuurskamer van Heracles zijn de voormalige Vrienden van Vitesse present. Het tweetal hield Vitesse, samen met Herman Veenendaal, met forse financiële injecties meerdere malen in leven.

44e: eindelijk weer eens Vitesse. Goed doorzetten van Dabo die niet onaardig speelt vanmiddag. Hij legt de bal opzij naar Rashica maar die schiet hopeloos over.

36e: Henk Fraser kan onmogelijk tevreden zijn over het spel van Vitesse in de eerste helft. Niemeijer liet zojuist zijn derde kans op een goal liggen.

30e: geweldige pegel van oud-Vitessenaar Darri. Pasveer met een uitstekende reflex. Heracles is de bovenliggende partij. Een goal hangt in de lucht.

20e: nog een grotere mogelijkheid op de 1-0. Gladon kopt door, Niemeijer staat helemaal vrij maar schiet vrij voor oud-Heraclied Pasveer hoog over. Vitesse komt nog goed weg.

13e: grote kans voor Pröpper bij de tweede paal na vrije trap Duarte. De Arnhemmer van Heracles raakt de bal niet goed en schiet voorlangs.

9e: Hardeveld kan maar net weghalen in het doelgebied voordat Matavz de 0-1 scoort. Het loopt goed af voor de thuisploeg. Eerste kans dus ook voor Vitesse.

8e: grote kans Heracles. Darri bedient Niemeijer in de ruimte, maar keeper Pasveer staat goed opgesteld.

5e: beginfase kenmerkt zich door rustig rondspelen en aftasten. Vitesse meer aan de bal

12.30 uur: we gaan beginnen in Almelo!

12.10: Robin Pröpper (hier op archieffoto) speelt bij Heracles als centrale verdediger, maar groeide op in Arnhem en speelde jarenlang voor De Graafschap.

11.50: van bovenaf, de warming-up van Vitesse. Geen verrassingen in het elftal.

Opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen

11.30 uur: even relaxen nog. Vitesse won vier van de laatste twaalf edities van dit duel. In 2013 won Vitesse met 5-3. Heracles won voor het laatst in 2011 met liefst 6-1. Kashia maakte een eigen doelpunt.

11.30 uur: Analisten van Vitesse, onder wie Leon Hese, nemen plaats in de nok van het stadion.

11.20 uur: Weer een voormalig Heraclied. Dit is Thomas Bruns die direct veel oude bekenden tegenkomt als hij het veld opstapt ruim een uur voor de wedstrijd.

Een geconcentreerde Guram Kashia. De aanvoerder heeft geen oog voor wat er om hem heen gebeurt.

11.15: Voor veel Vitesse spelers is het terugkeer op het oude nest. Bryan Linssen voetbalde twee jaar bij Heracles. Achter de Limburger trainer Henk Fraser die ook dit seizoen met Vitesse weer bovenin meedraait.

11.10 uur: de bus van Vitesse met de donkere ramen arriveert in Almelo.

11.05 uur: Vorig seizoen won Vitesse hier met 1-0 door een doelpunt van Betuwenaar Navarone Foor. Ook dit seizoen weer een vaste kracht in het elftal van Henk Fraser.

11.00 uur: het zonovergoten stadion van Heracles. Vanmiddag moet het op dit kunstgras gebeuren voor Vitesse dat op dit moment vijfde staat maar bij winst klimt naar plek twee!