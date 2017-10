Liveblog: Levendige beginfase met kansen bij Heracles - Vitesse

ALMELO - Vitesse kan vanmiddag goede zaken doen in de eredivisie. Een overwinning op Heracles in Almelo betekent de tweede plaats achter koploper PSV. Hieronder de ontwikkelingen

Tussenstand 0 - 0

13e: grote kans voor Pröpper bij de tweede paal na vrije trap Duarte. De Arnhemmer van Heracles raakt de bal niet goed en schiet voorlangs.

9e: Hardeveld kan maar net weghalen in het doelgebied voordat Matavz de 0-1 scoort. Het loopt goed af voor de thuisploeg. Eerste kans dus ook voor Vitesse.

8e: grote kans Heracles. Darri bedient Niemeijer in de ruimte, maar keeper Pasveer staat goed opgesteld.

5e: beginfase kenmerkt zich door rustig rondspelen en aftasten. Vitesse meer aan de bal

12.30 uur: we gaan beginnen in Almelo!

12.10: Robin Pröpper (hier op archieffoto) speelt bij Heracles als centrale verdediger, maar groeide op in Arnhem en speelde jarenlang voor De Graafschap.

11.50: van bovenaf, de warming-up van Vitesse. Geen verrassingen in het elftal.

Opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen

11.30 uur: even relaxen nog. Vitesse won vier van de laatste twaalf edities van dit duel. In 2013 won Vitesse met 5-3. Heracles won voor het laatst in 2011 met liefst 6-1. Kashia maakte een eigen doelpunt.

11.30 uur: Analisten van Vitesse, onder wie Leon Hese, nemen plaats in de nok van het stadion.

11.20 uur: Weer een voormalig Heraclied. Dit is Thomas Bruns die direct veel oude bekenden tegenkomt als hij het veld opstapt ruim een uur voor de wedstrijd.

Een geconcentreerde Guram Kashia. De aanvoerder heeft geen oog voor wat er om hem heen gebeurt.

11.15: Voor veel Vitesse spelers is het terugkeer op het oude nest. Bryan Linssen voetbalde twee jaar bij Heracles. Achter de Limburger trainer Henk Fraser die ook dit seizoen met Vitesse weer bovenin meedraait.

11.10 uur: de bus van Vitesse met de donkere ramen arriveert in Almelo.

11.05 uur: Vorig seizoen won Vitesse hier met 1-0 door een doelpunt van Betuwenaar Navarone Foor. Ook dit seizoen weer een vaste kracht in het elftal van Henk Fraser.

11.00 uur: het zonovergoten stadion van Heracles. Vanmiddag moet het op dit kunstgras gebeuren voor Vitesse dat op dit moment vijfde staat maar bij winst klimt naar plek twee!