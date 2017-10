Fans verzamelen zich: 'Ik zou geen leven weten zonder de Stones'

De deuren gaan om 17:00 uur open, om 20:45 uur betreden de Rolling Stones dan ook echt het podium. Inmiddels verzamelen zich al veel fans rond het stadion. Deze moeder ging 21 jaar geleden ook naar de Rolling Stones, toen met haar dochter in haar buik. Nu, 21 jaar later, gaan ze samen.

Foto: Omroep Gelderland

Laatste wens

Ook ALS-patiënt Leendert van Dis uit Bennekom is aanwezig bij het concert. Hij is ernstig ziek en wilde nog een keer naar zijn helden van de Rolling Stones. Leendert wist geen kaarten te bemachtigen maar kon door een oproep bij 'Gelderland Helpt' toch naar het concert.

Krap aan uitverkocht

Het concert is uitverkocht, al ging dat niet zonder slag of stoot. Pas een paar dagen van te voren ging het laatste kaartje over de toonbank. Door de drukte en vele fans die worden verwacht gelden er extra veiligheidsmaatregelen. Grote tassen en rugzakken mogen niet mee naar binnen. Alleen kleine tasjes van maximaal 30 x 21 x 10 centimeter mogen mee naar binnen.

Foto: Omroep Gelderland

Mick Jagger in Amsterdam

De Stones zelf stonden drie dagen geleden nog in Stockholm en vliegen na het concert in Gelredome door naar Parijs waar de laatste twee concerten gepland staan. Met die concerten komt er een einde aan de tour. Mick Jagger vermaakte zich gisteren uitstekend in onze hoofdstad.

Wachten, wachten, wachten

De fans willen natuurlijk de beste plek. Veel van hen staan al in de rij te wachten om aan het einde van de middag eindelijk naar binnen te kunnen. Aan alles is gedacht om het wachten een beetje dragelijk te houden. Zo kan er merchandise geshopt worden bij verschillende tentjes en zijn er eetgelegenheden. Het weer zit in ieder geval mee voor de fans in de rij, het is vanmiddag zo'n 23 graden.

