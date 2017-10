Duizenden fans maken zich op voor avondje Stones

Foto: Twitter Mick Jagger

ARNHEM - Het Gelredome en duizenden Stones-fans maken zich op voor het concert van vanavond. Van 'Honky Tonky Women' tot '(I Can’t Get No) Satisfaction', alle klassiekers komen voorbij. Het concert in Arnhem is onderdeel van de Europese 'Stones - No Filter' tour.

De deuren gaan om 17:00 uur open, om 20:45 uur betreden de Rolling Stones dan ook echt het podium. Ook ALS-patiënt Leendert van Dis uit Bennekom is aanwezig bij het concert. Het was zijn laatste, grote wens. Krap aan uitverkocht Het concert is uitverkocht, al ging dat niet zonder slag of stoot. Pas een paar dagen van te voren ging het laatste kaartje over de toonbank. Niet alleen Gelderse fans zijn vandaag in het Arnhemse te vinden. Van over de hele wereld komen Stones-liefhebbers om hun grote helden te zien. Mick Jagger in Amsterdam De Stones zelf stonden drie dagen geleden nog in Stockholm en vliegen na het concert in Gelredome door naar Parijs waar de laatste twee concerten gepland staan. Met die concerten komt er een einde aan de tour. Mick Jagger lijkt zich ondertussen kostelijk te vermaken in Amsterdam. Lees ook: Tranen bij doodzieke Leendert: hij gaat naar The Rolling Stones

Lees ook: Tranen bij doodzieke Leendert: hij gaat naar The Rolling Stones

Lees ook: Voor de 69e keer naar de Rolling Stones en nog steeds kippenvel