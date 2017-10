Liveblog: beladen wedstrijd De Graafschap tegen Go Ahead

DOETINCHEM - De Graafschap speelt vanmiddag thuis tegen Go Ahead Eagles. In dit liveblog alles over deze beladen wedstrijd.

11.25 In de basis Fabian Serrarens als linksbuiten. Dat gaat ten koste van Anthony van den Hurk. 11.15 Ook sportief gezien is het duel van belang. Bij winst stijgt De Graafschap naar de vierde plaats en doet de ploeg serieus mee om promotie. Bij een nederlaag zakken de Doetinchemmers voorlopig terug naar de middenmoot. 11.10 Spits Sam Hendriks van Go Ahead woont in Doetinchem, maar heeft vannacht uit voorzorg niet thuis geslapen. Sam Hendriks slaapt in Deventer. 11.08 De fans staan op scherp. 11.05 In mei 2016 ging het helemaal mis op De Vijverberg. Niet alleen degradeerde De Graafschap toen na een 1-1 gelijkspel, maar na afloop gingen enkele Doetinchemse fans de feestende spelers van Go Ahead te lijf. En daarbij vielen rake klappen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl