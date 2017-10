De Graafschap blijft steken op 1-1 tegen Go Ahead

DOETINCHEM - De Graafschap is niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Go Ahead Eagles. De Superboeren konden een uitstekende eerste helft geen vervolg geven.

93e: Het is voorbij, het blijft bij 1-1. De Graafschap stijgt weliswaar naar plek zes, maar verliest de aansluiting met de top in de eerste divisie.

89e: Van Mieghem met een schotje dat Stevens simpel kan pakken.

88e: Youssef El Jebli werkt zich drie slagen in de rondte, maar hij speelt ongelukkig.

85e: En dan is de 1-2 plotseling dichtbij via Langedijk.

84e: Serrarens draait schitterend weg van zijn tegenstander, maar zijn schot vliegt hard langs de kruising.

79e: Wat kan Henk de Jong nog verzinnen om zijn ploeg weer aan de gang te krijgen?

77e: De tweede helft is veel minder aantrekkelijk dan de eerste helft. En De Graafschap is in deze fase onmachtig.

72e: Kevin van Diermen komt erin, want Abena kan toch niet verder. Geen wissels dus meer mogelijk voor De Graafschap.

70e: Suk schiet hard naast, maar kreeg wel erg veel ruimte om aan te leggen.

65e: Weer een blessure, nu bij Myenty Abena. Maar de rechtsback kan toch door, dus de derde wissel is nog niet noodzakelijk.

61e: Een prachtige voorzet van uitblinkerTutuarima en nu kopt Ars wel knap raak: 1-1

59e: Het spel van De Graafschap is onsamenhangend. Veel spelers zitten helemaal niet meer in de wedstrijd.

56e: Andrew Driver gaat naar de kant en Robert Klaasen komt erin. Tutuarima gaat nu linksback spelen.

54e: En dan is Tutuarima zelf dichtbij de 1-1.

53: Goede voorzet van Jordy Tutuarima, maar Sjoerd Ars krijgt zijn hoofd er niet lekker tegen.

51e: Langedijk schiet in het zijnet. De Graafschap is na rust nog geen schim van de ploeg die voor rust de Eagles weg speelde.

50e: Na het uitvallen van Nieuwpoort draagt Mark Diemers de aanvoerdersband met regenboogkleuren. Opvallend, want voor het seizoen verkondigde de middenvelder dat hij geen aanvoerder wilde zijn.

47e: Er zijn 9.311 toeschouwers op De Vijverberg.

46e: De tweede helft begint. In de rust heeft Bart Straalman nog even warm gelopen. De verdediger moest er plotseling in na het uitvallen van Sven Nieuwpoort.

45+4: En dan de anticlimax voor De Graafschap, de 0-1 van Langedijk op aangeven van Hendriks: 0-1. Dat is ook de ruststand. foto: Will Kuijpers

45+2: Sam Hendriks, de topscorer van Go Ahead, met zijn tulband.

45e: Door het vuurwerk en de blessures vier minuten extra speeltijd.

44e: Hendriks kan verder met een tulband, Nieuwpoort moet naar de kant. Bart Straalman komt voor hem het veld in.

41e: Het spel ligt weer stil na een botsing tussen Sven Nieuwpoort en Sam Hendriks.

40e: Bednarek voorkomt de onterechte 0-1 van Werkhoven. Het lag volledig open achterin bij De Graafschap.

36e: Een statement van de Brigata Tifosi van De Graafschap.

30e: De slechtste man van het veld is linksback LaVere Corbin-Ong van Go Ahead. De man is al een half uur volledig in paniek.

28e: Trainer Henk de Jong kan tevreden toekijken, alleen het doelpunt ontbreekt nog.

25e: En alweer is De Graafschap dichtbij de openingstreffer, maar Serrarens weet niet te scoren. Go Ahead bakt er werkelijk niks van.

23e: De eerste kans voor Go Ahead is van Suk, maar Filip Bednarek redt prima.

21e: De Graafschap verdient de 1-0, maar Mark Diemers raakt de lat en Sjoerd Ars schiet de rebound over.

18e: Aanvoerder Sven Nieuwpoort speelde ooit voor de Eagles.

12e: Na twee minuten wordt de wedstrijd weer hervat. En De Graafschap is direct weer dichtbij een doelpunt via Youssef El Jebli.

10e: Vuurwerk vanuit het vak van Go Ahead en de wedstrijd wordt direct even stilgelegd door scheidsrechter Nijhuis.

6e: De eerste kans is voor De Graafschap via Daryl van Mieghem.

5e: Wat een geweldige voetbalsfeer vanmiddag op De Vijverberg. De beide supportersgroepen gaan enorm tekeer om hun ploegen te ondersteunen. De geelrode brigade is zeer fanatiek.

4e: Nog even een beeld van de afscheid nemende spelers voor de wedstrijd.

foto: Will Kuijpers

3e minuut: De Graafschap pakt direct het initiatief.

12.32 De wedstrijd begint. Een spandoek met de tekst "Vecht en domineer, win en revancheer" over de hele lengte van het veld.

12.27 Een speciale dag voor Edwin Susebeek. De keeperstrainer van De Graafschap mag vijftig kaarsjes uitblazen. Als cadeau wil hij graag de nul achterin van zijn doelman. "Als dat zou kunnen!"

12.24 De fans van Go Ahead laten zich nadrukkelijk horen met teksten als "Alle boeren zijn homo".

12.18 De Graafschap neemt afscheid van enkele oud-spelers: Jasper Heusinkveld, Erik Quekel, Bryan Smeets, Piotr Parzyszek, Dean Koolhof, Tim Linthorst, Jan Lammers, Eric Verstappen en Lion Kaak.

12.15 De fans van beide clubs gedragen zich tot dusverre uitstekend.

12.10 De Graafschap is bezig met de warming up.

12.04 Mascotte Guus heeft er ook wel zin in vanmiddag.

11.55 En daar zijn de spelers voor de warming-up met Mark Diemers voorop.

11.50 De ballen liggen er klaar voor.

11.47 Inspectie van het veld op De Vijverberg.

foto: Will Kuijpers

11.45 Tot dusverre geen onvertogen woord bij de entree van de fans van Go Ahead, zo is te zien op deze video:

11.37 Het uitvak van Go Ahead stroomt langzaam vol.

11.33 Dit zijn dus de elf van De Graafschap:

Bednarek; Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; Diemers, El Jebli, Tutuarima; Van Mieghem, Ars, Serrarens.

11.25 In de basis Fabian Serrarens als linksbuiten. Dat gaat ten koste van Anthony van den Hurk.

11.15 Ook sportief gezien is het duel van belang. Bij winst stijgt De Graafschap naar de vierde plaats en doet de ploeg serieus mee om promotie. Bij een nederlaag zakken de Doetinchemmers voorlopig terug naar de middenmoot.

11.10 Spits Sam Hendriks van Go Ahead woont in Doetinchem, maar heeft vannacht uit voorzorg niet thuis geslapen.

Sam Hendriks slaapt in Deventer.

11.08 De fans staan op scherp.

11.05 In mei 2016 ging het helemaal mis op De Vijverberg. Niet alleen degradeerde De Graafschap toen na een 1-1 gelijkspel, maar na afloop gingen enkele Doetinchemse fans de feestende spelers van Go Ahead te lijf. En daarbij vielen rake klappen.