Lege batterij zorgt voor opengebroken dakraam

PUTTEN - De brandweer in Putten heeft in de nacht van zaterdag op zondag het dakraam geforceerd van een woning aan de Boekweitstraat. Reden? De lege batterij van een rookmelder.

Buurtbewoners belden de brandweer omdat de rookmelder afging in de woning. Nadat ze tevergeefs hadden aangebeld en er niemand open deed, kwam de brandweer ter plaatse.

Zij waren genoodzaakt het dakraam te forceren om binnen te komen. Er bleek niemand aanwezig te zijn in de woning. De rookmelder die was gaan loeien, bleek een lege batterij te hebben. Het is een signaal dat de batterij vervangen moet worden.

Raam dichtgeplakt

De brandweer kon rechtsomkeert maken en heeft het dakraam provisorisch dichtgeplakt. De bewoners zullen waarschijnlijk opdraaien voor die kosten.