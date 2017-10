Plaatselijk mist voordat zon breed doorbreekt

Archieffoto: ANP

ARNHEM - Het is hier en daar nog erg mistig in de provincie. Op de wegen is het dus nog even oppassen geblazen voordat de zon er breed doorheen komt.

Ook de Verkeersinformatiedienst waarschuwt voor de op sommige plekken dichte mist. Er zijn voor zover bekend nog geen ongelukken geweest door de dichte mist. 23 graden Maar achter de mistbanken schijnt de zon. Volgens Meteogroup wordt het een prachtige zondag met temperaturen die op kunnen lopen tot 23 graden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl