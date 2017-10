RKZVC wint 'Derby van het Oosten' ruim

ULFT - RKZVC is er zaterdagavond in geslaagd om de derby tegen Longa'30 uit Lichtenvoorde winnend af te sluiten. Onder toeziend oog van drieduizend toeschouwers wonnen de Zieuwentse voetballers met ruime cijfers: 5-0.

Al voor de wedstrijd was er veel te doen om de 'Derby van het Oosten', die voor het eerst sinds het seizoen 1988/1989 in competitieverband weer op het programma stond. Onder groen-witte en oranje rookwolken betraden beide ploegen het veld. RKZVC, dat sinds dit seizoen in de eerste klasse speelt, nam binnen het kwartier de leiding. Sjors Storkhorst was Longa-keeper Pim te Loeke te slim af: 1-0.



Na rust leefde RKZVC helemaal op en was de ploeg van Laurens Knippenborg heer en meester op het eigen Sportpark De Greune Weide. Storkhorst zorgde voor de 2-0 en 3-0 en zag teamgenoot Joey Belterman fraai 4-0 maken. De mooiste van de avond kwam wederom van de voet van Storkhorst, die op fabelachtige wijze de bal over de Lichtenvoordse doelman in het lege doel wipte en de eindstand op 5-0 bracht.



Door deze zege blijft RKZVC ongeslagen en neemt het even afstand van Longa'30. Met een verschil van drie punten gaat de ploeg uit Zieuwent aan kop in de eerste klasse.