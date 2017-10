Politiebus in brand; brandstichting vemoed

Bron: Bart Meesters

CULEMBORG - In Culemborg heeft in de nacht van zaterdag op zondag een politiebus in brand gestaan. Dat gebeurde aan de Mariahof. De brand lijkt aangestoken.

Het is de tweede keer dat op deze plek een auto vermoedelijk in brand is gestoken. Een paar weken terug was het ook raak. Buurtbewoners hoorden gerinkel en gingen er op af. Met een gieter probeerden ze de brand bij de politiewagen snel te blussen. De brandweer hielp daarna met nablussen, hierdoor bleef de schade beperkt. De politiebus is deels door het vuur beschadigd. Aan de achterzijde leek een ruit te zijn ingetikt. Na de brand, wemelde het van de politie in de buurt. Zes politieauto's verzamelden zich rond de plek, waar vlak voor die tijd de brand uitbrak. De beschadigde politiebus is met een takelwagen weggehaald.